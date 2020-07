Um incêndio deflagrou na tarde deste domingo na zona industrial de Sam, em Ribeirão, Vila Nova de Famalicão. Ao que a TVI apurou, estão cerca de 60 bombeiros a combater o fogo, que terá deflagrado por volta das 15:00.

As chamas ardem com alguma intensidade numa empresa perto da fábrica da Salsa, sendo que estão a ser mobilizados operacionais de várias corporações do distrito de Braga.

Às 16:30 estavam 66 operacionais apoiados por 18 viaturas.