Centenas de pessoas foram chamadas esta quarta-feira para receber a vacina contra a covid-19 em Grijó, Vila Nova de Gaia. As inoculações deviam ter começado ao início da tarde, mas às 19:00 ainda havia gente à espera, muitos deles com marcação para as 17:00.

Segundo testemunhos no local, a espera para a toma da vacina foi sempre superior a duas horas.

Era uma confusão autêntica. É demais. Vamos ter de aguentar", diziam pessoas que esperavam na fila.

A indignação aumentou pela falta de condições para a demorada espera, com os utentes a queixarem-se da falta de bancos e assentos, lembrando que muitas das pessoas chamadas são idosas.