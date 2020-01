Os dois fetos que foram encontrados esta segunda-feira na mala de um carro em Espinho eram do sexo feminino e tinham sete meses. A presumível gestante encontra-se no hospital de Vila Nova de Gaia, onde deu entrada com fortes dores abdominais.

A mulher tem 25 anos e entrou no serviço de urgência daquela unidade hospitalar na madrugada de segunda-feira.

O primeiro feto foi encontrado pelo pai da alegada progenitora, enquanto este limpava a viatura da filha. Um segundo feto acabou por ser encontrado já pela PSP, também dentro do carro.

Os dois fetos foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira, onde serão realizadas as autópsias. O caso já foi reportado ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.