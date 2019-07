A GNR do Porto deteve, nesta terça-feira, um homem que, depois de detido na semana passada, se tinha posto em fuga em Arcozelo, em Vila Nova de Gaia.

“No sentido de localizar o fugitivo foi prontamente iniciada uma operação policial de busca, com recurso a diversos meios e valências policiais do Comando Territorial do Porto”, explicou a Guarda, em comunicado.

A GNR adiantou que, mediante ações de vigilância e tratamento de informação policial, foi possível localizar e intercetar o suspeito, Carlos de Arouca, segundo apurou a TVI, que, na quarta-feira, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.

Este suspeito, bem como Daniel Crispim, foram detidos no passado dia 16 pelo furto de uma viatura e encaminhados para o posto de Arcozelo. Carlos de Arouca terá aproveitado uma distração para se colocar em fuga, que encetou depois de furtar um novo veículo nas proximidades do posto.

