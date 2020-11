A Polícia Judiciária está a investigar uma tentativa de assalto com recurso a carjacking que ocorreu na autoestrada A1 no dia 13 de novembro, no nó de Avintes, Vila Nova de Gaia.

O momento foi captado por uma câmara de vídeo colocada no carro que foi alvo de uma perseguição, que só terminou quando o condutor entrou em contramão numa das entradas da via.

Os assaltantes chegaram a mostrar uma caçadeira na tentativa de obrigar o condutor a parar.

As vítimas acabaram por conseguir fugir quando se colocaram em contramão.