A GNR apreendeu cerca de 1.500 artigos de vestuário e calçado contrafeitos em Vila Nova de Milfontes, no concelho alentejano de Odemira, distrito de Beja, durante uma operação num mercado quinzenal, foi esta segunda-feira revelado.

A operação, realizada no sábado, permitiu apreender 1.376 peças de vestuário e cerca de 100 pares de calçado de diversas marcas contrafeitos, precisa o Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado enviado à agência Lusa.

Durante a operação, a GNR também elaborou oito autos de notícia por contrafação e identificou oito pessoas, com idades entre os 22 e os 55 anos.

A Guarda elaborou ainda 52 autos de contraordenação por falta de guia de transporte e cessação de atividade, cuja coima pode atingir um valor de 7.500 euros.

A operação envolveu militares de várias valências do Comando Territorial de Beja e contou com o reforço do Destacamento de Ação Fiscal de Évora da GNR, indica a força de segurança, referindo que remeteu os factos ao Tribunal Judicial de Odemira.