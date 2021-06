Uma criança de três anos morreu hoje na sequência de um atropelamento na localidade de São Mateus, em Vila Nova de Famalicão, adiantou fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga, o óbito da criança com cerca de três anos foi declarado no local.

O alerta para o acidente foi dado pelas 20:13 na localidade de São Mateus, Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga.

No local estiveram elementos dos Bombeiros Voluntários de Riba de Ave, SIV de Santo Tirso, VMER de Famalicão e a equipa de psicólogos do INEM, num total de 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.

A GNR esteve também no local para tomar conta da ocorrência e apurar as causas do acidente.