Os alunos que estavam num pavilhão prefabricado da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real, foram retirados, nesta quinta-feira, por precaução, devido à possibilidade de queda de uma árvore de grande porte, disse o presidente da câmara.

O perigo de queda de uma árvore de grande porte sobre o pavilhão era significativo, fomos alertados para o efeito e rapidamente enviámos uma equipa para efetuar o desmantelamento da árvore e garantir a segurança daqueles que frequentam o pavilhão”, afirmou Rui Santos.

Segundo o autarca, desde quinta autarca referiu que entre quarta-feira e hoje se verificaram ventos muitos fortes na zona de Vila Real, o que estará na origem da ocorrência.

Era um perigo real, os alunos tiveram que abandonar a sala de um momento para o outro. Aliás, deixaram lá todo o equipamento. Os nossos serviços agiram, também, com celeridade e aqui se demonstra, por exemplo, uma das vantagens da descentralização de competências”, salientou o presidente.

Rui Santos adiantou que, “se tudo correr bem, ao final do dia de hoje tudo regressará à normalidade” naquela escola.

Já na quarta-feira, também devido ao mau tempo e ao perigo de queda de uma árvore, foi encerrado o jardim da carreira, no centro da cidade.

Este é um problema. Julgo que não vale a pena escondermo-nos e dizermos que não verificamos ‘in loco’ que há alterações climáticas. Segundo os registos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Vila Real nunca teve ventos de 124 ou 127 km/h com a frequência com que têm ocorrido desde o final do ano passado”, salientou.

Já em dezembro, o mau tempo provocou a queda de dezenas de árvores em locais distintos da cidade, como no jardim da estação, no parque florestal ou no bairro São Vicente de Paula.

Em consequência, o município tem realizado podas camarárias radicais em árvores de grande porte, uma intervenção que tem originado polémica na cidade transmontana.

Rui Santos explicou, também, que “a prática que está a ser desenvolvida é aquela que está a ser feita espaço urbano em praticamente todo o país, na vizinha Espanha e França”.