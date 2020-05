O Tribunal de Macedo de Cavaleiros decretou prisão preventiva aos dois homens, de 34 e 44 anos, suspeitos de pelo menos 19 furtos nos distritos de Bragança e Vila Real, anunciou esta quarta-feira fonte da GNR de Bragança.

As detenções ocorreram na terça-feira na sequência de uma investigação que durava há algumas semanas, tendo os homens praticado dois furtos em estabelecimentos comerciais na localidade de Podence, no concelho Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, na noite em que foram detidos em flagrante", indicou a fonte daquele Comando da GNR.