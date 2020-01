A Câmara Municipal de Vila Real cortou dezenas de árvores saudáveis na Avenida Carvalho Araújo, no centro da cidade, para voltar a plantá-las. O abate de cerca de 50 árvores faz parte das obras de requalificação da zona. Os trabalhos continuaram mesmo depois do pedido da Quercus para uma revisão pública do projeto.

A autarquia afirma que a intenção é trazer um "maior conforto" à população, que está dividida com a obra.

Vila Real não tem nada de interesse porque as Câmaras se lembraram de deitar tudo abaixo", afirma um popular.

A Câmara garante que a obra também vai trazer uma maior acessibilidade aos habitantes.