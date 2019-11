Um jovem de 24 anos morreu esta segunda-feira, na sequência de uma colisão entre uma motorizada e um veículo ligeiro que ocorreu na vila de Mesão Frio, no distrito de Vila Real.

O comandante dos bombeiros de Mesão Frio, Paulo Silva, avançou que o óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Segundo o comandante, “a vítima seguia numa motorizada e o acidente resultou de uma colisão contra um veículo ligeiro”.

De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado às 18:29 e para o local foram mobilizados 15 operacionais, entre bombeiros, INEM e GNR, e oito viaturas.

Militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR deslocaram-se ao local para investigar as causas do acidente.