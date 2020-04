A GNR cortou, neste domingo, a A4 na zona de Vila Real, para questionar os automobilistas sobre o motivo da viagem e alertar para o dever de recolhimento, numa altura em que verifica uma “redução drástica” no trânsito. Durante a tarde, todos os carros que viajaram no sentido Vila Real – Porto foram desviados para o nó da Campeã e mandados parar. Aos automobilistas foi perguntado o motivo da viagem. E todos tinham motivos diferentes. Um condutor seguia para “uma emergência” relacionada com uma inundação numa loja, outro estava de regresso a casa depois de ter ido cuidar de animais a uma quinta, outro foi levar mantimentos à mãe e pelo menos um septuagenário ouviu um pedido sério para que permanecesse em casa.