Esta quinta-feira vai ser atualizada a lista dos 121 concelhos considerados de alto risco de transmissibilidade, no âmbito da pandemia de covid-19. Ao que a TVI conseguiu apurar, em Trás-os-Montes estão incluídos 15, mas o número deverá subir para 22 nas próximas horas. Isto significa que ficam de fora apenas quatro concelhos.

No distrito de Vila Real, apenas três concelhos estavam de fora - Boticas, Montalegre e Valpaços -, mas com o número de contágios a aumentar, Boticas e Montalegre são dois dos fortes candidatos a integrar essa lista. Valpaços poderá, eventualmente, ser incluído, não pelo aumento de novos casos de infeção, mas pela proximidade com outros concelhos preocupantes.

Relativamente ao distrito de Bragança, que inclui 12 concelhos, apenas cinco estavam na lista vermelha do Governo. No entanto, há pelo menos quatro onde a situação pandémica se agravou e que podem vir a juntar à lista de risco. São eles: Mirandela, Torre de Moncorvo, Freixo de Espada À Cinta e Miranda do Douro.

Veja a lista dos 121 concelhos de risco