A PSP de Viana do Castelo deteve este sábado no centro histórico daquela cidade um homem de 64 anos com dezenas de facas e armas proibidas, informou aquela organização policial.

Em comunicado enviado às redações, o comando da PSP de Viana do Castelo explicou que a detenção ocorreu na sequência de um alerta da equipa do INEM que se deslocou à casa do homem, que se encontrava ferido.

Já no local, os agentes policiais encontraram "cerca de duas dezenas de armas brancas, três armas de fogo, sete armas de ar comprimido, uma réplica de arma de fogo e mais de duas centenas de munições, além de outros utensílios relacionados com o uso das armas".

Contactado pela agência Lusa, o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva explicou que o homem, estrangeiro, tem a sua situação de residente em Portugal legalizada, sendo que habita no centro histórico da cidade “há já algum tempo".

Raul Curva referiu que "o homem terá ficado ferido na sequência de uma queda que terá sofrido na sua habitação".

A detenção ocorreu cerca das 10:30, tendo sido apreendida ao homem a sua licença de uso e porte de arma de fogo para tiro desportivo, por se encontrar na posse de armas proibidas.

O homem foi transportado para o hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, onde ficou internado para receber tratamento.

O processo seguirá para o Tribunal Judicial de Viana do Castelo.