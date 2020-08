O incêndio que deflagrou na quinta-feira, em Alijó, distrito de Vila Real, “partiu-se em várias frentes” e estão a ser colocados meios em todos elas, disse hoje fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado pelas 12:00 de quinta-feira e o fogo teve início perto da zona industrial de Alijó.

Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, pelas 00:00 estavam mobilizados para este fogo 223 operacionais e 71 viaturas.

O comandante operacional distrital de Via Real, Álvaro Ribeiro, apontou que os meios estão a ser colocados nestas várias frentes viradas para a zona de Carlão, mas frisou que a aldeia não está em perigo.

Durante a tarde o fogo esteve quase controlado, no entanto, segundo o responsável, numa altura em que os aviões tiveram de fazer um reabastecimento e as máquinas de rasto estavam no local, apareceu vento forte que deu mais intensidade às chamas e o trabalho que estava a ser feito “perdeu-se”.

No início do fogo, um trabalhador de uma empresa que estava a prestar serviços à rede elétrica sofreu ferimentos, foi assistido pelo INEM e transportado para o hospital de Vila Real.

Entretanto, o município de Alijó informou a população que "a falta de água que se verificou em várias localidades do concelho se deveu ao corte de eletricidade provocado pelo incêndio”.

Durante o dia foram registados nove incêndios neste distrito.

Também em Sabrosa, durante a tarde, o fogo que deflagrou em Roalde causou preocupações por estar a queimar pinhal e estar a lavrar próximo de aldeias e foi dado como dominado pelas 22:45.

Neste teatro de operações permanecem 132 operacionais e 39 viaturas.

O distrito de Vila Real está em estado de alerta especial de nível vermelho.