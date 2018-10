A Polícia Judiciária (PJ) anunciou hoje a detenção de um agricultor de 38 anos suspeito dos crimes de homicídio da mãe e profanação de cadáver, em Bragadas, concelho de Ribeira de Pena.

A mulher de 67 anos foi dada como desaparecida na quinta-feira, ao final da tarde, por uma familiar, e nesse mesmo dia a GNR e os bombeiros de Ribeira de Pena iniciaram buscas.

No entanto, devido a um historial de violência doméstica, a GNR suspeitou de um crime e chamou a PJ, que assumiu a investigação do caso.

Hoje, em comunicado, a Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real anunciou que procedeu à identificação e detenção de um homem pela presumível autoria dos crimes de homicídio e profanação de cadáver.

Os factos, segundo a PJ, ocorreram na quinta-feira, cerca das 18:30, na berma da Estrada Nacional 312, em Ribeira de Pena.

A Judiciária explicou que, “na sequência de uma discussão por motivo fútil, o suspeito terá agredido a vítima, sua mãe, provocando-lhe a morte”.

O cadáver da mulher ainda não foi encontrado e as buscas prosseguem na zona da localidade de Bragadas e de Santo Aleixo de Além-Tâmega.

No sábado à noite, a pedido da PJ, os bombeiros e sapadores florestais procederam à desbastação de mato e buscas num local específico na berma daquela estrada e, já no domingo à tarde, os bombeiros foram também acionados para procederam a buscas nas margens do rio Tâmega.

O detido vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de medidas de coação.