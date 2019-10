Bencatel é uma aldeia com menos de dois mil habitantes, no concelho de Vila Viçosa, no Alentejo. Uma região com uma baixa taxa de criminalidade, onde vários moradores têm o hábito de ter a porta de casa aberta.

Contudo, na madrugada de segunda para terça-feira ocorreram seis tentativas de furto a habitações. As tentativas de crime ocorreram em casas que geralmente não estão habitadas.

Poucos dias antes, um homem tinha sido agredido e assaltado na rua. António Manuel acabou com o nariz partido e teve mesmo de receber assistência hospitalar. Os agressores conseguiram ainda roubar cerca de 300 euros.