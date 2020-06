Uma mulher de 41 anos foi detida em flagrante delito, em Vinhais, no distrito de Bragança, por violência doméstica sobre o companheiro de 43 anos, informou a GNR, nesta sexta-feira.

As autoridades foram alertadas por uma denúncia para um alegado desentendimento entre um casal, em Vinhais, e, quando chegaram ao local, encontraram o homem ferido e presenciaram nova tentativa de agressão por parte da mulher, segundo o Comandando Distrital de Bragança da GNR.

De acordo com o relato, “os militares da Guarda deslocados depararam-se com a vítima, um homem de 43 anos, com ferimentos na cabeça, tendo sido possível apurar que a mulher agrediu o homem com pau”.

“Ainda na presença dos militares (a mulher) tentou atingir o ex-cônjuge com uma faca de cozinha, o que culminou na sua detenção”, acrescenta a informação da GNR.

Segundo a fonte, “a vítima necessitou de receber tratamento hospitalar”.

Depois de ter sido presente a Tribunal, a mulher foi posta em liberdade com Termo de Identidade e Residência, a mais leve das medidas de coação.