Eric Asimov, crítico americano de comida e vinho, elegeu os melhores vinhos do mundo, com preços inferiores a 17 euros.

O português Aphros Vinho Verde Loureiro 2020 aparece na lista, como um dos mais interessantes entre a nova geração de vinhos. Com um sabor "fresco e seco" e com um "aroma de flores e refrescantes frutas cítricas".

O especialista garante que "para beber bem, não é preciso gastar muito dinheiro. Apenas escolher as melhores garrafas".

O artigo do The New York times alerta para o facto de, na hora de comprar, um fator fundamental deve ser considerado: o valor da garrafa não depende apenas das técnicas de vinificação ou do seu condicionamento, mas uma junção determinante do território, a valorização da crítica e a história da adega.