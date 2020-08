A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta terça-feira a detenção de um homem, de 38 anos, por suspeita da violação de uma menor em Matosinhos, distrito do Porto, em 27 de março de 2019.

O suspeito aproveitou-se do ascendente familiar que tinha sobre a jovem, fruto da relação de parentesco existente e de esta habitualmente frequentar a sua residência, dada a proximidade. As diligências investigatórias desenvolvidas permitiram recolher fortes indícios da prática do referido crime e respetiva autoria, fundamentando a detenção do agressor”, refere a PJ, em comunicado.