A Polícia Judiciária (PJ) deteve, nos Açores, um homem pela presumível prática de um crime de violação, na sua forma tentada, "vitimando uma menor com 17 anos", foi anunciado.

Num comunicado enviado às redações esta segunda-feira, o Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ acrescenta que "os factos ocorreram durante a madrugada de um domingo, numa altura em que a vítima se afastou do seu grupo de amigas, para caminhar pela orla marítima, onde foi abordada com violência pelo agressor".

Contactado pela agência Lusa, o coordenador da PJ nos Açores, Renato Furtado, adiantou que os factos ocorreram "numa ilha do grupo central do arquipélago", sendo que o homem, de "48 anos e com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, ficou em prisão preventiva".

Ainda de acordo com o comunicado, o homem "constrangeu a menor à prática de atos sexuais de relevo, com recurso a um objeto corto-perfurante que pressionou contra o pescoço da vítima, apenas interrompendo os seus intentos por verificar a aproximação de uma amiga da vítima".