Um homem de 81 anos foi detido pela Polícia Judiciária de Aveiro por ser suspeito de abusar sexualmente da neta da companheira, uma menina de dez anos, e de outra menor, uma menina de 14 anos.

De acordo com o comunicado daquela força policial, os crimes aconteceram numa das freguesias do concelho de Mealhada, "tendo os abusos sexuais sido consumados na casa onde o arguido habita com a companheira".

O detido vai ser presente às Autoridades Judiciárias competentes para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.