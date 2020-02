Um jovem de 15 anos foi detido pela PSP de Sintra, na terça-feira, em Mem Martins, por ser suspeito da prática do crime de violação.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP revela que "o suspeito abordou a vítima, uma menina de 12 anos e, mediante ameaça/agressão com recursos a arma branca, forçou-a a práticas sexuais".

"A vítima aproveitou um momento de distração do suspeito e fugiu para casa de familiares, os quais comunicaram imediatamente o sucedido, dando a descrição do suspeito. No momento seguinte, e através das descrições físicas do suspeito, os polícias da PSP localizaram-no e efetuaram a sua abordagem vindo a localizar na sua esfera uma arma branca com 19 cm de lâmina", acrescenta a nota.

Segundo a PSP, no âmbito da investigação, os agentes "conseguiram estabelecer ligações a outros dois crimes da mesma natureza, continuando a investigar outras situações possivelmente relacionadas com o suspeito".

O detido foi presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Sintra para 1ª Interrogatório Judicial tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de recolha ao Centro Educativo da Bela Vista.