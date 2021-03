Um homem de 48 anos foi detido na zona de Penela pela presumível autoria de um crime de violação de que foi vítima uma mulher de 28 anos, anunciou a Polícia Judiciária (PJ).

“O arguido terá abordado a vítima e, após a obrigar a entrar na sua viatura, transportou-a para um local isolado onde a sujeitou a atos sexuais de relevo”, afirma em comunicado a Diretoria do Centro da PJ, indicando que os factos ocorreram em 2020, no dia 19 de setembro, naquele concelho do distrito de Coimbra.

O homem “pretenderia manter um relacionamento amoroso com a vítima mas, ao perceber que não era correspondido, começou de forma obsessiva a controlar os seus movimentos e a pressioná-la”, segundo a PJ.

O suspeito foi detido em cumprimento de um mandado do Ministério Público, emitido através do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional de Coimbra.

Com antecedentes criminais, o arguido foi presente a um primeiro interrogatório judicial, em resultado do qual lhe foram aplicadas medidas de coação que passam pela proibição de contactar a vítima e a obrigação de permanecer em casa, sendo fiscalizado “com recurso a meios técnicos de controlo à distância”.