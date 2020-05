A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 28 anos por ser suspeito de ter violado uma mulher, após uma festa particular, na madrugada domingo, no distrito de Lisboa, foi anunciado esta terça-feira.

Em comunicado, a PJ refere que a vítima tem 35 anos e que os factos ocorreram na sequência de um desentendimento.

“Os factos ocorreram nas primeiras horas do passado domingo quando, após a realização de uma festa particular em que ambos participaram, o detido e a vítima se desentenderam, vindo o presumível autor a agredi-la e a consumar a violação”, pode ler-se no comunicado.

Iniciado pela prática de um crime de violação, o homem vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão decretadas as medidas de coação.