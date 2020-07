A Polícia Judiciária está a investigar o esfaqueamento de uma mulher perpetrado pelo ex-companheiro, em Faro, disse fonte da diretoria do Sul.

A mesma fonte escusou-se a avançar mais informações por o caso ainda estar em investigação.

A mulher, segundo uma fonte da GNR, terá sido agredida durante a madrugada na zona do Montenegro, em Faro, e atingida na zona do pescoço com um objeto cortante pelo agressor, tendo sido transportada para o hospital de Faro.

O autor da agressão, que terá tido uma antiga relação com a vítima, abandonou depois o local, mas foi intercetado pelas autoridades e entregue à Polícia Judiciária, disse ainda a fonte da GNR.