Um homem de 54 anos foi detido pela PSP de Lisboa, através da Divisão de Investigação Criminal, por ser suspeito de agredir a mãe. Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa revela que a detenção foi feita na segunda-feira, na freguesia de Alvalade, em Lisboa, num quadro de Violência Doméstica.

Segundo aquela força policial, a mulher era vítima de agressões, pelo menos, desde 2004, "havendo alturas em que os episódios de agressão eram diários".

"Com a rápida intervenção dos Polícias, quer afetos às Equipas do Programa de Apoio à Vítima (EPAV) quer os responsáveis pela Investigação Criminal, foi possível terminar com as agressões que eram infligidas, e impossibilitar que algo de mais grave sucedesse", acrescenta o comunicado.

Presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, o suspeito viu-lhe ser aplicada a medida de coação de Prisão Preventiva.

De acordo com o relatório anual da APAV, em 2018 foram vítimas de violência doméstica 926 idosos, numa média de 18 agressões por semana e três por dia.

Na semana passada, um homem foi detido na Batalha por ameaçar a mãe de morte.

Agressões à filha na via pública

Já esta terça-feira de madrugada, na freguesia de Benfica, em Lisboa, foi detida uma mulher de 40 anos, por agredir a filha na via pública.

De acordo com o comunicado, a PSP revela que a mulher "desferiu vários socos na sua filha, de 20 anos, tendo a rápida intervenção dos polícias terminado com as agressões que eram infligidas, e impossibilitar que algo de mais grave sucedesse".

Saiba onde e como pedir ajuda em STOPVIOLÊNCIA