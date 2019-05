Um homem, de 26 anos, foi detido, terça-feira, pela GNR, em Alcobaça, pelo crime de violência doméstica e atentado à segurança rodoviária, indicou a Guarda, em comunicado.

A vítima, uma mulher da mesma idade, sua ex-companheira, era ameaçada de morte com arma de fogo e perseguida. Na última sexta-feira, acabou mesmo por sofrer um despiste na A19, depois de o suspeito ter embatido "propositadamente" no seu carro.

"Os militares apuraram que, ao longo da relação, a vítima, uma mulher de 26 anos, ex-companheira do suspeito, era injuriada e ameaçada de morte com recurso a uma arma de fogo. Os militares apuraram ainda que, no dia 24 de maio, o suspeito perseguiu a vítima com o seu veículo, tendo este arremessado um objeto contra o vidro traseiro do veículo da vítima, partindo-o, sendo que de seguida embateu, propositadamente, no veículo da vítima, provocando um despiste na A19", descreveu a GNR.

O homem foi detido pelos militares no cumprimento de um mandado de detenção e foi presente ao Tribunal Judicial de Alcobaça, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva.