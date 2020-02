A jovem de 19 anos que, na quarta-feira, foi agredida e regada com diluente, no Cacém, em Sintra, pelo namorado, tem 10% do corpo queimado, sobretudo na cara, tronco e mãos, apurou a TVI.

A vítima está internada na Unidade de Queimados do Hospital de Coimbra. O quadro clínico mantém-se estável, sendo que a jovem está entubada e ventilada.

O suspeito das agressões é o companheiro da vítima, que terá regado a mulher enquanto dormia, depois de uma discussão.

Colegas e amigos do suspeito revelaram à TVI que, nos últimos tempos, este demonstrava um comportamento estranho.

Nos últimos tempos vi-o com comportamento estranho e abatido. Basta olhar para ver que a pessoa não estava bem. As pessoas ficaram surpreendidas com o comportamento que ele teve, que é um comportamento de pessoa maluca. Uma pessoa doida é que pode fazer uma coisa dessas", contou um amigo sob anonimato.

No entanto, apesar de para alguns ser uma surpresa, o homem já estava referenciado pelas autoridades.

A PSP revelou que já tem registo de duas situações anteriores relacionadas com violência doméstica envolvendo o suspeito.

O suspeito fugiu, mas foi detido pouco tempo depois nas imediações do local do crime.