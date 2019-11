Centenas de pessoas, entre elas membros do Governo e deputados, marcharam hoje em Lisboa contra a violência doméstica e para dizer que estão “de luto pelo assassinato de três mulheres por mês” em contexto de relações de intimidade.

Após 20 anos da criação do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que hoje se assinala, em Portugal “o femicídio acontece a um ritmo assustador”, salientaram organizadores da marcha que decorreu ao final da tarde no centro de Lisboa, desde o Largo do Intendente até ao Rossio.

Organizada por diversas entidades, a iniciativa teve no final apenas uma intervenção, a da atriz São José Lapa, que salientou que é preciso continuar a lembrar a situação de violência contra as mulheres, que ainda não têm o direito de escolher os seus caminhos.

Estamos na rua contra o não reconhecimento do femicídio como crime de ódio”, em protesto “contra a discriminação e a violência a que as mulheres estão sujeitas em todo o mundo”, disse a atriz, que pediu paz e o reconhecimento dos direitos das mulheres.

No Rossio foram colocadas no chão muitas das faixas carregadas ao longo da marcha e muitos populares deixaram pares de sapatos, simbolizando a luta das mulheres pelos seus direitos.