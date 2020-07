Um homem detido por violência doméstica em Valença, distrito de Viana do Castelo, foi condenado a uma pena efetiva de prisão de três anos e dois meses, aguardando o cumprimento da mesma em prisão preventiva, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado de imprensa, a GNR de Viana do Castelo explica que o homem, de 60 anos, foi detido no âmbito de uma “investigação relacionada com violência doméstica” que decorria no Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).

A vítima, de 62 anos, “foi violentamente agredida ao longo de quase 40 anos” e por diversas vezes foi hospitalizada em “estado grave”, acrescenta a Guarda.

Segundo a GNR, o agressor tinha “problemas de alcoolismo” e a situação em que o casal vivia era de “extrema pobreza”.

A vítima, além das “agressões sucessivas”, vivia também “muitas vezes privada do dinheiro e [era] obrigada a passar fome”, acrescenta.

Até novembro de 2019 a vítima sempre defendeu o suspeito de violência doméstica, dizendo que as causas das lesões que tinha eram motivadas por “quedas” e, nessa data, ele foi condenado à medida de coação de afastamento da vítima, mas esta acabou por retomar a relação.

“O suspeito foi agora condenado a pena efetiva de prisão de três anos e dois meses, ficando a aguardar o início de cumprimento da pena em prisão preventiva”, conclui a GNR.