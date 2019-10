Uma mulher de 59 anos conseguiu pedir ajuda num café em Buarcos, Figueira da Foz, depois de ter sido vítima de violência doméstica, durante horas, por parte do companheiro, informou a PSP de Coimbra em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, a mulher terá sido agredida durante cerca de seis horas, "com episódios de agressões graves e bastante censuráveis", e apresentava "diversos hematomas e marcas de agressão no corpo".

"Face às diversas marcas e sinais de agressão que apresentava, houve a necessidade de ser encaminhada para o Hospital da Figueira da Foz", acrescenta a nota.

O suspeito, um homem de 44 anos associado a processos no âmbito dos crimes contra as pessoas, foi detido nas imediações do café onde a vítima pediu ajuda.

Foi ainda efetuada uma busca domiciliária à residência palco das agressões, tendo sido apreendidos vários "objetos relacionados com a prática do crime, bem como foram recolhidos diversos vestígios pela Secção de Polícia Técnica Forense do Comando Distrital de Coimbra".

O suspeito foi hoje presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Coimbra, desconhecendo-se para já qual a medida de coação aplicada.