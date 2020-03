A GNR deteve em Lousada, em flagrante delito, um homem de 53 anos por violência doméstica, informou a autoridade policial.

Em comunicado enviado à Lusa, refere-se que a vítima, de 53 anos, companheira do alegado agressor, tinha denunciado um episódio de violência doméstica ocorrido no do 12 de março, ao ser ameaçada com recurso a arma branca e forçada a manter relações sexuais.

"No decorrer das diligências, os militares deslocaram-se [na terça-feira] à habitação de ambos onde, na sua presença, o suspeito insurgiu-se contra a vítima, dirigindo-lhe ameaças de morte concretas e injúrias à sua honra e dignidade", lê-se no comunicado, sublinhando-se que a detenção ocorreu naquele momento.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, que determinou como medida de coação o "afastamento da residência, proibição de contactos por qualquer forma ou meio com a vítima e tratamento compulsivo ao alcoolismo".