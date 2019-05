A Guarda Nacional Republicana (GNR), do Comando Territorial do Porto, deteve, na quinta-feira, um homem, de 51 anos, suspeito do crime de violência doméstica contra a mulher, de 39 anos, no concelho de Paços de Ferreira.

De acordo com o comunicado, o agressor além de exercer "violência psicológica e sexual sobre a vítima", ainda controlava todos os movimentos da mesma através de "câmaras ocultas e um GPS no seu veículo".

A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação com o apoio do através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Penafiel.

O suspeito foi esta sexta-feira presente ao Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de "proibição de contacto por qualquer forma ou meio com a vítima e afastamento da residência".