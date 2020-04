A GNR do Porto deteve na quarta-feira um homem de 56 anos por violência doméstica na freguesia de Lever, concelho de Vila Nova de Gaia, anunciou esta quinta-feira aquela força policial.

A detenção resultou de uma operação levada a cabo pelo Comando Territorial do Porto, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), tendo o suspeito ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva, indica a GNR do Porto em comunicado.

Em causa um processo de violência doméstica iniciado há uma semana.

Foi possível apurar que, durante os 27 anos de casamento, o suspeito exercia agressões físicas e sexuais, bem como dirigia injúrias e ameaças de morte constantes à vítima", uma mulher de 55 anos que "acabou por receber tratamentos médicos numa unidade hospitalar", refere a nota da GNR do Porto.

Entre os crimes em investigação, soma-se a ameaça de morte a uma mulher de 91 anos que seria sogra do agressor e residente na mesma morada, bem como a outros familiares, com recurso a um machado.

O suspeito, sem antecedentes criminais, consumidor habitual de bebidas alcoólicas e com um historial de comportamentos desajustados e agressivos, provocou vários danos materiais no interior da habitação", descreve a GNR do Porto.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, tendo ficado em prisão preventiva.