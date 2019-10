O Comando Territorial de Coimbra da GNR, através do posto territorial de Miranda do Corvo, anunciou esta quarta-feira ter detido um homem de 44 anos, suspeito do crime de violência doméstica naquele concelho.

A vítima, de 42 anos, deslocou-se à GNR a solicitar ajuda, uma vez que o seu companheiro a estava a agredir na presença das duas filhas menores. Os militares deslocaram-se ao local onde se encontrava o suspeito, tendo sido efetuada a detenção de imediato. Durante as diligências policiais foi apreendida uma arma de ar comprimido e duas caixas de munições 4,5mm”, diz a GNR.

De acordo com a fonte, a mãe e a filha mais nova receberam tratamento médico, nas instalações da GNR, pelos bombeiros voluntários de Miranda do Corvo.