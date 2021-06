A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, deteve um homem de 38 anos por ter ateado fogo à mulher, de 36, com recurso a um isqueiro.

De acordo com o comunicado, os factos ocorreram na Ilha de São Miguel, na madrugada de dia 26 de junho, "quando a vítima se encontrava na sua residência".

O agressor terá regado "parte do corpo com um líquido potenciador da combustão e logo depois usou um isqueiro para atear o fogo". As chamas foram posteriormente extintas com a ajuda do próprio. Quanto à vítima, esta foi transportada para uma unidade hospitalar, onde permanece internada.

O suspeito, que responde pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.