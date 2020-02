Cerca de meia centena de pessoas, na sua maioria mulheres, bateram tachos no Rossio, em Lisboa, “numa barulheira” para manifestar indignação pelo “crescente número de feminicídios” e violência doméstica em Portugal. O movimento femininista 8 de Março escolheu precisamente o Dia dos Namorados para denunciar o aumento da violência doméstica entre casais de namorados, que, no ano passado, totalizou 28 mortes de mulheres à mão de homens e este ano já contabiliza dois casos. Desde que se começaram a registar estes casos, em 2005, já somam mais de 540 mulheres mortas, segundo números da organização. Armadas de tachos, panelas, frigideiras, tampas e colheres, as manifestantes fizeram “muito barulho” junto à estátua de D. Pedro V, enquanto entoavam slogans como “Nem uma a menos, vivas nós queremos”, “Mexeu com uma, mexeu com todas”, “Não são mortes, são feminicídios”.