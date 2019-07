Uma mulher foi identificada por violência doméstica contra a mãe, de 73 anos, no sábado, às 11:15, na União das Freguesias da Pontinha e Famões, no concelho de Odivelas, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Na sequência de um alerta, os polícias deslocaram-se ao local e conseguiram entrar “por a porta estar aberta”, verificando que se encontravam três mulheres em discussão. A vítima de violência doméstica, mãe da suspeita identificada, “relatou que foi agredida fisicamente tendo por consequência destas agressões perdido um dente e os sentidos momentaneamente”.

De acordo com a PSP, as agressões estarão relacionadas com questões financeiras, uma vez que a suspeita, de 43 anos, está desempregada e vive sob dependência da mãe.

“Segundo a testemunha que também estava no interior da residência à chegada da polícia, as agressões já duram há cerca de oito anos”, informou a polícia, em comunicado.