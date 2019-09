A GNR de Pinhel, na Guarda, deteve, na quinta-feira, um homem de 41 anos por violência doméstica sobre a ex-mulher.

A vítima, de 28 anos, foi ameaçada na própria casa, tendo conseguido fugir e alertar as autoridades para a presença do ex-marido, que estava "munido de uma arma branca e com um comportamento bastante agressivo", explica a GNR em comunicado.

"Os militares deslocaram-se de imediato à residência onde se encontrava o agressor, tendo o mesmo sido detido", acrescenta.

O suspeito permaneceu detido nas instalações da GNR até ser presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contato com a vítima.