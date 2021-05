Um homem, de 39 anos, foi detido pela GNR por alegada violência doméstica contra a companheira, de 38 anos, no concelho de Campo Maior (Portalegre), tendo o tribunal determinado a sua prisão preventiva, foi hoje revelado.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que a detenção ocorreu no domingo, no seguimento de uma denúncia, tendo os militares da Guarda sido deslocados ao local onde, no exterior da habitação, era possível ouvir os gritos da companheira do suspeito.

No decorrer das diligências policiais, os militares da Guarda depararam-se com “sinais evidentes” de agressões cometidas pelo homem, nomeadamente “ferimentos na nuca” da vítima.

O agressor foi detido e presente ao Tribunal de Elvas, tendo ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva, sendo conduzido ao Estabelecimento Prisional de Castelo Branco.