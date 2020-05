A PSP de Braga deteve um homem, de 40 anos, por suspeita de ter agredido a mãe, anunciou hoje aquela força policial.

A polícia foi alertada através de uma chamada telefónica para uma situação de violência doméstica e, quando chegou ao local, deparou-se com uma “atitude agressiva, alterada e provocatória” por parte do suspeito.

O cidadão, com 40 anos de idade, encontrava-se bastante exaltado, mantendo uma atitude agressiva com a sua mãe, tendo-lhe desferido um soco no olho direito, que lhe causou um derrame ocular, com hematoma”, informou hoje a PSP, em comunicado enviado à agência Lusa.