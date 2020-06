A GNR deteve um homem de 49 anos pela alegada prática do crime de violência doméstica no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, foi hoje anunciado.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem, que foi detido pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), é suspeito de, nos últimos seis meses, ter agredido física e psicologicamente os seus pais, com 77 e 84 anos.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo, que lhe aplicou as medidas de coação de proibição de contactar com os pais e de se aproximar da residência num raio de dez quilómetros, controlado por pulseira eletrónica.