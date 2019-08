Um homem de 31 anos foi detido, na terça-feira, por agredir os pais, em Almeirim, no distrito de Santarém, no âmbito de uma investigação do crime de violência doméstica, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), referiu que o “suspeito exercia violência física e psicológica sobre as duas vítimas, a mãe, de 53 anos, e o pai, de 61 anos, deficiente motor, confinado a uma cadeira de rodas”.

Na terça-feira, o homem foi presente ao Tribunal da Comarca de Santarém, onde lhe foram decretadas as medidas de coação de proibição de permanência na residência, proibição de contacto com as vítimas e proibição de circular na rua da morada de família.

Já referenciado pela prática do mesmo tipo de crime, o homem será ainda controlado através de pulseira eletrónica. O suspeito vai ser também sujeito a tratamento de dependência de álcool e drogas.