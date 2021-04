Um homem, de 43 anos, foi detido no concelho de Santo Tirso por violência doméstica “reiterada” sobre a sua mãe, de 73 anos, uma irmã e uma sobrinha, anunciou hoje o Comando Territorial do Porto da GNR.

“No âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, habitual consumidor de bebidas alcoólicas, terá, de forma reiterada, agredido, injuriado e ameaçado de morte as vítimas, sua mãe, de 73 anos, irmã de 37 anos e sobrinha de 17 anos, com as quais vivia há vários anos”, explica a GNR, em comunicado.

Esta força de segurança refere que, “durante esse período, ocorreram vários episódios de violência, nos quais o agressor exigia dinheiro às vítimas, a fim de satisfazer o seu vício, sendo que, quando tal lhe era negado, tornava-se muito violento”.

“Além do terror a que submetia a sua mãe e demais familiares, também causava alarme social na população local, chegando a cometer atos de maus-tratos a animais de companhia. Perante a gravidade dos factos e o escalar dos episódios de violência física e psicológica, foi emitido um mandado que culminou na detenção do agressor”, conta a GNR.

O Comando Territorial do Porto da GNR, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) do Porto, acrescenta que a detenção ocorreu na quarta-feira, no concelho de Santo Tirso.

O detido foi presente hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Matosinhos, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de “afastamento imediato da residência das vítimas, proibição de as contactar por qualquer meio ou forma e de se aproximar dos locais habitualmente frequentados por estas”.

O arguido ficou ainda impedido de se aproximar das vítimas a menos de 500 metros, “controlado por pulseira eletrónica”.

A ação contou com o apoio do Posto Territorial da GNR de Vila das Aves.