Um homem de 51 anos matou, esta quinta-feira de manha, a mulher, de 48, a tiro, em Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira do Hospital. A informação foi confirmada à TVI pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, que foram chamados ao local.

De acordo com o comandante Emídio Camacho, o alerta foi dado pelas 08:55. O homem tentou o suicídio de seguida e "ainda luta pela vida".

A TVI apurou que o homem era camionista e tinha regressado a Portugal por estes dias. A mulher era proprietária de uma loja, que fechou na semana passada por causa da situação de contingência da pandemia do novo coronavírus. O casal, que tinha já um longo histórico de violência doméstica, passou assim a estar mais tempo junto. A mulher era vítima de violência há vários anos.

O casal tinha duas filhas, uma de 15 e outra de 20 anos. Na altura do crime, a mais nova estava em casa e assistiu ao crime.

Para o local foram enviados elementos dos Bombeiros de Oliveira do Hospital, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e a GNR. Pelas 11:15, ainda se encontravam elementos de bombeiros no local.