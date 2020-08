Um homem matou a mulher, neste domingo, com disparos de caçadeira, após uma discussão e ter-se-á suicidado depois de fugir do local, em Casais da Amendoeira, Azambuja, distrito de Lisboa,

“Fruto de uma discussão de violência doméstica, o [alegado] marido fez disparos de caçadeira à companheira e colocou-se em fuga. Tivemos informações do seu destino e quando o encontrámos estava morto, eventualmente suicidou-se com outra arma”, indicou à Lusa fonte do Comando-Geral da GNR.

O alerta foi recebido pelas 18:30, mas ainda não foi apurado se a mulher era esposa ou companheira do alegado homicida, nem as idades de ambos.

No local estiveram os bombeiros, a GNR e o INEM, segundo confirmou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.