A GNR deteve um homem de 49 anos, em Penafiel, por alegadas agressões à esposa, de 42 anos, e a uma filha menor de idade, anunciou esta quinta-feira aquela força policial.

Em comunicado, aquela força policial revelou que o suspeito, além das agressões físicas à esposa, ameaçava-a constantemente e humilhava-a psicologicamente.

O homem é caracterizado como sendo uma pessoa manipuladora, controladora, ciumenta e de comportamentos imprevisíveis e impulsivos. Nos últimos dois meses, a relação entre o casal agravou-se, tornando a convivência familiar insuportável, motivos que levaram à sua detenção", lê-se no comunicado.

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência, proibição de contactos por qualquer forma ou meio com as vítimas, controlado por pulseira eletrónica.