O Tribunal de Coimbra condenou esta quarta-feira um homem de Miranda do Corvo a uma pena efetiva de três anos e dez meses de prisão por violência doméstica, depois de o arguido já ter sido condenado no passado pelo mesmo crime.

O coletivo de juízes deu como provados quase todos os factos constantes na acusação, validando o depoimento da vítima, além de toda a outra prova que corrobora o depoimento da ofendida, afirmou a presidente do coletivo, Ana Godinho.

Não disse a verdade porque se queria proteger", disse a juíza, dirigindo-se ao arguido, salientando que o próprio relatório pericial indica que as lesões que a ex-companheira apresentava eram "compatíveis com as agressões".