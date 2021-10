Um homem, de 42 anos, foi detido pelo crime de violência doméstica contra a mãe, de 82, com quem reside, este domingo, em Santa Maria da Feira.

A informação, avançada pela Polícia de Segurança Pública (PSP), dá conta que o empregado fabril foi apanhado em flagrante delito. A PSP recebeu uma denúncia por telefone, deslocando-se de imediato para o local, onde se deparou com gritos e pedidos de socorro por parte da vítima, que se encontrava fechada no interior de casa contra a sua vontade.

O suspeito recusou-se a abrir a porta, levando as autoridades a procederem ao arrombamento da mesma e imobilização do homem, que "empunhava um pau na tentativa de agredir os polícias", lê-se na nota enviada pela PSP.

A idosa foi transportada e internada no Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga com uma fratura no braço esquerdo.

Aquela autoridade referiu ainda que o suspeito já tem histórico de agressões e maus-tratos à mãe e a outros familiares.